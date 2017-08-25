Хацкевич: не хотелось бы, чтобы «Динамо» Казахстан попался — далеко лететь

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от домашней победы над «Маритиму» (3:1) ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В первом матче команды сыграли вничью (0:0).
«На разборе первой игры мы уделили немало внимания тому, что будет очень много борьбы и немало спорных ситуаций. И в некоторых моментах ребятам не хватало спокойствия. Очень сильно был заведён в первом тайме Ярмоленко, который крайне эмоционально воспринимал решения судей.
Так могу сказать, что не хотелось бы, чтобы Казахстан попался — далеко лететь. Игра с «Маритиму» показала, что это дополнительные трудности. Ну а по предпочтениям здесь нечего говорить — кто будет, тот и будет», – цитирует Хацкевича Sportarena.
Сегодня, 25 августа, состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы, начало – в 14:00 по московскому времени.