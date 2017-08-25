Минское «Динамо» отказалось от услуг экс-полузащитника ЦСКА Олисе

Либерийский полузащитник Секу Олисе не перейдёт в минское «Динамо». Об этом «Прессболу» сообщил украинский агент футболиста Олег Чернышов.
По его словам, тренерский штаб динамовцев смутил длительный простой футболиста и его, очевидно, не оптимальные кондиции. Олисе пребывает в статусе свободного агента после того, как в апреле из-за травмы расстался с китайским клубом «Далянь».
Олисе кроме ЦСКА выступал в России за краснодарскую «Кубань». Всего в РФПЛ либерийский футболист провёл 82 матча, забив при этом восемь мячей.
Экс-хавбек ЦСКА Олисе может перейти в минское «Динамо»