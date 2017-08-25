«Барселона» нацелилась на полузащитника «Вальядолида» Арнаиса

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах полузащитника «Вальядолида» Хосе Арнаиса, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Наставнику каталонской команды очень импонирует игра этого футболиста, и переговорный процесс между клубами уже начался. Согласно информации источника, в «Вальядолиде» понимают, что не смогут удержать футболиста в своих рядах надолго и хотят заработать на нём. Изначально «Вальядолид» хотел бы выручить за игрока € 4 млн. Сине-гранатовые же не собираются раскошеливаться на такую сумму и попросили «Вальядолид» пойти на уступку, предложив им полузащитника Хесуса Альфаро, играющего за резервную команду каталонцев.
Если «Барселона» приобретёт Арнаиса, то предполагается, что сначала он будет играть за вторую команду клуба.