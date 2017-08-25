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«Барселона» нацелилась на полузащитника «Вальядолида» Арнаиса

25 августа 2017, пятница. 10:44 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах полузащитника «Вальядолида» Хосе Арнаиса, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Наставнику каталонской команды очень импонирует игра этого футболиста, и переговорный процесс между клубами уже начался. Согласно информации источника, в «Вальядолиде» понимают, что не смогут удержать футболиста в своих рядах надолго и хотят заработать на нём. Изначально «Вальядолид» хотел бы выручить за игрока € 4 млн. Сине-гранатовые же не собираются раскошеливаться на такую сумму и попросили «Вальядолид» пойти на уступку, предложив им полузащитника Хесуса Альфаро, играющего за резервную команду каталонцев.

Если «Барселона» приобретёт Арнаиса, то предполагается, что сначала он будет играть за вторую команду клуба.

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Вальядолид ФК Барселона Трансферы
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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