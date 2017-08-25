175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бышовец: «Краснодар» в противостоянии с «Црвеной Звездой» заслуживал большего

25 августа 2017, пятница. 12:47 Футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал итоги матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с участием российских клубов.

«Не сомневался в победе «Зенита». За счёт уровня игроков и опыта Манчини петербуржцы смогли переиграть соперника. Тренер выбрал очень правильный план, который игроки смогли выполнить на поле.

«Краснодаром», конечно, разочарован. Они заслуживали большего. Счёт их домашней игры больше устраивал «Црвену Звезду». На матчи уровня Лиги Европы нужно иметь несколько игровых моделей, которые бы лишали соперника преимущества и разрушали игровые связи, но у Шалимова этого не было. Игра «Краснодара» оставила хорошие впечатления, но не хватало надёжности в обороне. Шалимов столкнулся с очень большими проблемами: скудные внутренние резервы, травмы. Состав не был оптимальным, потому что многие игроки ещё не в лучшей форме», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар Анатолий Бышовец
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
13:14 Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся в 14:00
13:08 После 28 августа РФПЛ решит вопрос о штрафах за неправильный выход из автобуса
13:04 В РФС не подтвердили информацию о проведении матча Россия – Аргентина
13:04 Прядкин: не знаем, откуда ФИФА взяла игру сборной России с командой Аргентины
13:00 Кассано: Дибала не способен играть ни в «Реале», ни в «Барселоне»
12:52 БК «Лига Ставок» и РФПЛ представили совместную премию «Лига Fair Play»
12:47 Бышовец: «Краснодар» в противостоянии с «Црвеной Звездой» заслуживал большего
12:26 Владимирское «Торпедо» могут оштрафовать за выступление хора в перерыве матча
12:22 Маркизио выбыл из строя на 3-4 недели
11:53 Бывший главный тренер «Спартака» Якин возглавил «Грассхоппер»
11:42 Роналду – журналисту о продлении контракта: хочешь знать слишком много
11:37 ЦСКА завершает переговоры по трансферу полузащитника Пресиадо из Эквадора
11:35 Киевское «Динамо» установило клубный рекорд по дальности выезда в еврокубках
11:34 Наставник «РБ Лейпциг»: через 10 лет хочу завершить карьеру тренера
11:30 Маротта: переход Хёведеса в «Ювентус» — немного больше чем предположение прессы
11:19 Сборные России и Аргентины откроют «Лужники» матчем 10 ноября
11:16 Дзагоев: помню свой гол в ворота «МЮ», но это был совсем другой состав
10:59 Полузащитник А. Караваев перешёл из «Фенербахче» в «Зарю»
10:44 «Барселона» нацелилась на полузащитника «Вальядолида» Арнаиса
10:38 Минское «Динамо» отказалось от услуг экс-полузащитника ЦСКА Олисе
10:35 Жюли: у У. Дембеле есть все предпосылки, чтобы добиться успехов в «Барселоне»
10:33 Ибрагимович: думаю, этот сезон будет сезоном Мхитаряна, моя ставка – на него
10:28 Апелляция «Реала» на удаление Рамоса отклонена
10:17 «Барселона» может расторгнуть контракт с Тураном, если он не уйдёт в другой клуб
10:09 Пуцко: Федун может прийти к футболистам «Спартака» и после неудачной игры
10:03 «Наполи» отклонил предложение «ПСЖ» по Рейне, голкипер требует отпустить его
09:47 Пике: сейчас «Реал» очень трудно остановить, но рано или поздно он проиграет
09:45 «ПСЖ» не согласился продать Ди Марию «Барселоне» за € 35 млн
09:41 Гендиректор «Црвены Звезды»: это начало новой истории нашего клуба
09:33 Херцог: Пулишич не настолько гениален, как Дембеле, но будет играть стабильнее
09:25 Хацкевич: не хотелось бы, чтобы «Динамо» Казахстан попался — далеко лететь
09:13 Семак: у «Уфы» получился хороший старт, главное — не останавливаться
08:50 «Барселона» подтвердила аренду полузащитника Сампера в «Лас-Пальмас»
08:45 В «Баварии» назвали интересными итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов
08:42 Толиссо: «ПСЖ» будет очень большим вызовом для «Баварии»
08:02 Памела Андерсон посетила матч «Марселя» в Лиге Европы, чтобы поболеть за Рами
08:02 Алаба: строгость Салихамиджича считаю полезной для игроков «Баварии»
08:00 Нето: Роналду невероятно сильный игрок, но «Реал» всегда «Реал»
07:37 Ферман: Хёведес ведёт себя очень профессионально в непростой ситуации
07:30 Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире
07:25 Менеджер «Атлетико»: где будет играть Диего Коста? Об этом нужно спросить его
07:24 Хёнесс уверен, что огромные траты «ПСЖ» и «МС» на игроков не принесут им удачи
07:17 Агент Дракслера исключил переход футболиста в «Баварию»
06:50 Калачёв: для меня «Ростов» – больше, чем родной клуб, не имею права его бросить
06:40 Хаби Алонсо: то, что делал в «Реале» Моуринью, было рок-н-роллом
Все новости RSS
Партнерский контент