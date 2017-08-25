Бышовец: «Краснодар» в противостоянии с «Црвеной Звездой» заслуживал большего

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал итоги матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с участием российских клубов.
«Не сомневался в победе «Зенита». За счёт уровня игроков и опыта Манчини петербуржцы смогли переиграть соперника. Тренер выбрал очень правильный план, который игроки смогли выполнить на поле.
«Краснодаром», конечно, разочарован. Они заслуживали большего. Счёт их домашней игры больше устраивал «Црвену Звезду». На матчи уровня Лиги Европы нужно иметь несколько игровых моделей, которые бы лишали соперника преимущества и разрушали игровые связи, но у Шалимова этого не было. Игра «Краснодара» оставила хорошие впечатления, но не хватало надёжности в обороне. Шалимов столкнулся с очень большими проблемами: скудные внутренние резервы, травмы. Состав не был оптимальным, потому что многие игроки ещё не в лучшей форме», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.