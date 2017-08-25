После 28 августа РФПЛ решит вопрос о штрафах за неправильный выход из автобуса

После 28 августа правление РФПЛ утвердит технический регламент. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин. В частности, будет решён вопрос о штрафах клубов РФПЛ за неправильный выход футболистов из автобуса.
«После 28-го числа состоится утверждение технического регламента. После решения правления всё будет. Поверьте, регламент будут выполнять все клубы», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет временно не будет штрафовать за технический регламент, так как он утверждён только общим собранием РФПЛ, а ему нужно утверждение РФС.
КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса