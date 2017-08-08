КДК не стал штрафовать «Амкар» за неправильный выход из автобуса

«Амкар» не был оштрафован за неправильный выход футболистов из автобуса перед матчем 4-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:3). Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
«По матчу «Динамо» — «Амкар»: футболисты «Амкара» выходили из двух дверей автобуса, но за это клуб не будет оштрафован. КДК временно не будет штрафовать за технический регламент, так как он утверждён только общим собранием РФПЛ, а ему нужно утверждение РФС. Также «Динамо» получило штраф 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Ранее за неправильный выход из автобуса дважды был оштрафован тульский «Арсенал». Произошло это по итогам 2-го и 3-го туров российской Премьер-Лиги.