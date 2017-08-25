Аленичев: «Зенит» — фаворит в РФПЛ, думаю, он ещё больше увеличит отрыв

Главный тренер «Енисея», экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение, что в нынешнем сезоне «Зенит» является главным фаворитом в споре за чемпионский титул РФПЛ. После 7 туров петербургский клуб единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги, опережая «Локомотив» на три очка.
«Коллектив „Зенита“ сейчас складывается из аргентинского костяка, много игроков из Южной Америки. Без всякого сомнения, они являются фаворитами в борьбе за победу в чемпионате России, тем более что сейчас они уже на много очков опережают ЦСКА и „Спартак“. Я думаю, что „Зенит“ сможет ещё больше увеличить отрыв от соперников в турнирной таблице», — цитирует Аленичева ITASportPress.
Котировки на чемпионство «Зенита» достигли минимума в сезоне