Защитник «Копенгагена» Бойлесен: «Локомотив» — очень сильная команда

Защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен поделился мнением о «Локомотиве», с которым его команде предстоит сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Помимо «Копенгагена» и «Локомотива» в группу F попали «Шериф» (Молдавия) и «Фастав» (Чехия).
«Я не так много знаю о наших соперниках, но могу сказать, что московский „Локомотив“ является большим клубом. У „Локомотива“ очень сильная команда, матчи с ним определённо станут для нас проблемой. Мы с нетерпением ждём начала группового этапа Лиги Европы и гордимся участием в еврокубках», — цитирует Бойлесена официальный сайт «Копенгагена».