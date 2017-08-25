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Иванович: мне, наверное, интереснее всего будет встретиться с «Вардаром»

25 августа 2017, пятница. 17:34 Футбол

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Соперниками петербургской команды по группе стали испанский «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».

«Тяжёлая группа. Есть серьёзные команды из серьёзных чемпионатов. Я лучше всего знаю «Вардар». Это тоже серьёзный соперник. Всегда трудно играть против испанских команд. Норвежцы традиционно уделяют большое внимание еврокубкам. От погоды там многое зависит. Будет интересно. При этом мы должны сделать всё, чтобы пройти эту группу.

Что касается лично меня, то мне, наверное, интереснее всего будет встретиться с «Вардаром». Но впереди игра с «Ростовом». Надеюсь, успеем восстановиться и всё будет в порядке. Сейчас эта игра — одна из самых важных в чемпионате. И будет очень серьёзной", — заявил Иванович.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Вардар Реал Сосьедад Русенборг ФК Зенит Бранислав Иванович
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25 августа 2017, пятница
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