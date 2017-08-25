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Лунёв: кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами

25 августа 2017, пятница. 16:02 Футбол

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы. В одной группе с петербургским клубом сыграют «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«Группа нормальная, будем стараться проходить. Кто может доставить трудности «Зениту»? Только мы сами. У нас задача одна – выходить на каждую игру и выигрывать. Необходимо как можно дальше пройти по турниру и показывать хорошую игру, которая будет нравиться болельщикам», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

Терентьев: «Зениту» нужно серьёзно настраиваться не только на «Реал Сосьедад»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Андрей Лунёв
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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