Полузащитник «Спартака» Тимофеев успешно перенёс операцию

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев сегодня в Италии перенёс операцию на передней крестообразной связке колена, сообщает пресс-служба клуба.
Операция прошла успешно, и футболист, получивший травму в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0), чувствует себя хорошо.
В этой же итальянской клинике недавно проходил обследование хавбек красно-белых Роман Зобнин, который был прооперирован в Риме в июне. По словам врачей, у него наблюдается положительная динамика восстановления. 24 августа полузащитник вернулся в Москву.
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