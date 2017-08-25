Ван дер Вил перешёл из «Фенербахче» в «Кальяри»

Голландский защитник Грегори ван дер Вил, чьим последним клубом был турецкий «Фенербахче», продолжит карьеру в Италии.
«Кальяри» официально объявил о переходе 29-летнего футболиста, с которым был подписан контракт сроком на три года.
Напомним, ван дер Вил перешёл в «Фенербахче» летом прошлого года на правах свободного агента после ухода из «ПСЖ».
В составе турецкого клуба голландец провёл 17 матчей. В активе ван дер Вила 46 матчей за национальную сборную.
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