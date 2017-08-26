Дриусси: мы с Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о работе под руководством Роберто Манчини и о своём взаимодействии на поле с форвардом Александром Кокориным.
«Манчини — очень серьёзный и требовательный тренер. Он известен по работе в крупных европейских клубах, так что работать с ним большое удовольствие и ответственность.
Мы с Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга, но, по правде говоря, мне комфортно играть абсолютно со всеми. Я всегда могу найти общий язык с любым из партнёров. У нас дружная и единая команда. Я легко понимаю каждого из ребят», — отметил Дриусси, который также прокомментировал тот факт, что выступает за «Зенит» под 11-м номером, который ранее принадлежал Александру Кержакову.
«Безусловно, я чувствую ответственность, но для меня это в первую очередь серьёзный вызов. Испытание, которое мотивирует меня двигаться дальше и постоянно развиваться. Надеюсь, мне удастся забить хотя бы половину тех голов, которые забил Кержаков», — заявил аргентинец в видеоинтервью клубной пресс-службе.