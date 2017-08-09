Дриусси: матч со «Спартаком» был потрясающим, назвал бы его российской классикой

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1) и рассказал об адаптации в команде.
«Матч последнего тура со „Спартаком“ получился просто потрясающим. Я назвал бы его настоящей российской классикой. Победа была важна городу и фанатам, и здорово, что так удалось начать сезон. Пока идём без поражений, и, надеюсь, продолжим в том же духе. Знаем, что с „Уралом“ нас ожидает непростая игра. К тому же предстоит довольно дальний перелёт. Несмотря на успехи на старте чемпионата, уверен, придётся нелегко.
Я постепенно вливаюсь в коллектив, адаптируюсь в команде и привыкаю к стране в целом. Полагаю, это должно положительно сказаться на взаимодействии с партнёрами. Со многими аргентинцами, кстати, знаком ещё по „Ривер Плейт“. Безусловно, то, что они выступают в „Зените“, сильно помогает как в игре, так и в разных бытовых мелочах», — сказал Дриусси в эфире программы «Все на матч».