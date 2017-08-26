Монтелла отрицает, что «Милан» обещал капитанскую повязку Доннарумме

Главный тренер «Милана» Виченцо Монтелла прокомментировал слова агента Мино Райолы о том, что клуб обещал капитанскую повязку голкиперу Джанлуиджи Доннарумме.
«Я уважаю всех, но часто слишком большое значение придаётся тому, что говорят другие. Клуб никогда не говорил мне отдать капитанскую повязку Джиджио, не говоря уже об обещаниях ему или его окружению. Ему сказали, что, возможно, со временем он получит её, но это совсем другое», — приводит слова наставника «Милана» Football Italia.
Монтелла также высказался о ситуации с нападающим М'Байе Ньянгом, который не тренируется с командой, так как предоставил справку о наличии у него стресса. «У меня прекрасные отношения с Ньянгом, и я надеюсь, что он скоро восстановится, потому что он очень чувствительный человек. Хочу поговорить с ним ещё», — заявил специалист.
Напомним, что 22-летний французский форвард ранее отказался переходить в московский «Спартак».