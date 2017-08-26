Конте: в АПЛ есть шесть топ-клубов, но «Эвертон» очень близок к ним

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура АПЛ с «Эвертоном» (27 августа).
«В АПЛ есть шесть топ-клубов, но «Эвертон» очень близок к ним. В настоящем и, уверен, в будущем «Эвертон» может войти в элиту английского футбола.
В прошлом сезоне мы провели по-настоящему хороший матч против «Эвертона». Мы забили пять мячей, создали много моментов и продемонстрировали красивый футбол. Но это уже прошлое. Самое важное — настоящее, и необходимо попытаться снова провести отличный матч с этой командой и одержать первую победу дома», — цитирует Конте сайт «Челси».
Моуринью: теперь Мхитарян лучше понимает меня, а я — его