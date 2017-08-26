«Торпедо» проведёт матч с «Зенитом» (Пенза) на стадионе им. Стрельцова

Руководству ФК «Торпедо» удалось достичь договоренности с администрацией спорткомплекса имени Э. А. Стрельцова относительно проведения домашнего матча чёрно-белых на Восточной улице.
«Матч 8-го тура ПФЛ сезона-2017/18 «Торпедо» Москва — «Зенит» Пенза состоится на Центральной арене спорткомплекса им. Э. А. Стрельцова. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит 8 сентября в 19:00. Мы выражаем признательность руководству ПФЛ и ФК «Арарат» за перенос матча «Арарат» — «Рязань» с 8 на 7 сентября», — информирует сайт «Торпедо».
Ранее сообщалось, что из-за сложной финансовой ситуации чёрно-белые будут проводить домашние матчи на арене Академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.
«Ощущение, будто вернулись 90-е». Команда Сергея Юрана грозит сняться с ПФЛ
Пенальти из «ниоткуда», дисквалификация главного тренера, роспуск целого клуба – всего один матч ПФЛ.
Домашней ареной «Арарата» станет стадион им. Эдуарда Стрельцова