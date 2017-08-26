Гвардиола: не понимаю, за что Стерлинг был удалён, надеюсь, кто-то объяснит мне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче третьего тура АПЛ. На 97-й минуте полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг забил победный гол в ворота хозяев и получил вторую жёлтую карточку за слишком бурное празднование с болельщиками.
«Выиграть матч на последней минуте — всегда особенное событие. Игра была тяжёлая, с „Борнмутом“ вообще трудно, так как они играют длинными подачами, забросами в определённые зоны поля, но мы сумели влиться в игру. Мы показали не самое лучшее завершение атак, но добились своего.
Не понимаю, за что Стерлингу показали вторую жёлтую карточку. Надеюсь, кто-то позвонит мне и объяснит такое решение. Мы отдали им мяч после гола, но защитник не двигался", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.