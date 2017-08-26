175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Саншеш попросил Анчелотти не включать его в заявку на матч с «Вердером»

26 августа 2017, суббота. 18:34 Футбол

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что полузащитник Ренату Саншеш хочет покинуть клуб.

«Саншеш сам попросил Карло Анчелотти не включать его в заявку на матч Бундеслиги с „Вердером“, он хочет уйти», — сказал Салихамиджич в эфире Sky Sport Deutschland.

Саншеш хочет как можно скорее определиться со своим будущим, поскольку трансферное окно закрывается уже на следующей неделе. Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн.

«Бавария» выиграла у «Вердера» благодаря дублю Левандовского за три минуты
Источник: Sky Germany Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Вердер Карло Анчелотти Ренату Саншеш Хасан Салихамиджич Трансферы
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
19:39 Парфёнов: если будем играть с таким желанием, как во 2-м тайме, будет результат
19:36 Бердыев: есть суета с трансферами — не поймём, кто приходит, а кто уходит
19:31 Маротта: Джану нравится «Ювентус», но пока мы можем лишь восхищаться им издалека
19:24 «Рубин» выиграл у «Тосно» и догнал «Ростов» по количеству набранных очков
19:20 Аршавин назвал самый запоминающийся матч сборной России с его участием
19:19 Гаджиев: разница между «Амкаром» и тульским «Арсеналом» — плюс-минус две копейки
19:09 Божович: в первом тайме тульский «Арсенал» играл так же, как «Амкар»
18:59 Аршавин: думаю, уже сейчас можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом
18:58 «Локомотив» — «Урал»: стали известны стартовые составы
18:56 «Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм», одержав первую победу после возвращения в АПЛ
18:52 Гаджиев: Гасилину должно хватить недели на восстановление
18:49 Леброн Джеймс попросил владельцев «Ливерпуля» отпустить Коутиньо в «Барселону»
18:40 «МЮ» — «Лестер»: стали известны стартовые составы
18:34 Саншеш попросил Анчелотти не включать его в заявку на матч с «Вердером»
18:24 «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт»
18:24 «Бавария» выиграла у «Вердера» благодаря дублю Левандовского за три минуты
18:15 «Арсенал» (Тула) — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ
18:05 С. Индзаги: «Лацио» нужно усиление, рассчитываю хотя бы на двух новичков
18:04 Компани: это безумие, сказал Менди и Бернарду Силве — «Добро пожаловать в АПЛ»
17:55 И. Попов: колено немного воспалилось, но серьёзного повреждения нет
17:48 Гвардиола: не понимаю, за что Стерлинг был удалён, надеюсь, кто-то объяснит мне
17:41 «Торпедо» проведёт матч с «Зенитом» (Пенза) на стадионе им. Стрельцова
17:35 «Зенит» выиграл у «Ростова» в матче восьмого тура молодёжного первенства России
17:33 Полузащитник «Спартака» Попов привезёт чемпионский кубок РФПЛ в Болгарию
17:27 Конте: в АПЛ есть шесть топ-клубов, но «Эвертон» очень близок к ним
17:19 Моуринью: теперь Мхитарян лучше понимает меня, а я — его
17:19 Гарай и Абденнур не помогут «Валенсии» в матче с «Реалом»
17:09 Божович: «Арсеналу» просто не повезло в матче с «Амкаром», надо лучше бороться
17:04 Гаджиев: может, «Арсенал» подумал, у «Амкара» командочка такая, с двумя очками
16:57 Ибрагимович – о Макгрегоре: он Златан в единоборствах, а я — Конор в футболе
16:53 «Амкар» выиграл у «Арсенала» в Туле, одержав первую победу в РФПЛ с 12 марта
16:46 Власти Нижегородской области не боятся птиц, портящих стадионы
16:46 Тетрашвили: «Анжи» реально оплошал в Казани, должны были реабилитироваться
16:41 Женская сборная России проиграла Бразилии в полуфинале Универсиады
16:32 Глушаков стал почётным гражданином Миллеровского района
16:30 «МС» одержал волевую победу над «Борнмутом», забив в концовке
16:12 «Рубин» — «Тосно»: стали известны стартовые составы
15:50 Корян: в Нидерландах было ужасно непривычно — все вокруг курят, всё легально
15:42 Нойер выйдет в стартовом составе «Баварии» в матче с «Вердером»
15:35 Видеообзор матча «Халл Сити» — «Болтон»
15:29 Зидан: Роналду точно останется в «Реале». Не представляю свою команду без него
15:06 Прието забил гол в своём 500-м матче за «Реал Сосьедад»
15:02 Герасимец: пока не вижу смысла в существовании «Тосно»
14:34 Зидан: «Реалу» не нужен ещё один форвард, в этом сезоне рассчитываю на Майораля
14:24 Конте: cейчас я чувствую себя свободнее, чем в прошлом сезоне
Все новости RSS
Партнерский контент