Саншеш попросил Анчелотти не включать его в заявку на матч с «Вердером»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что полузащитник Ренату Саншеш хочет покинуть клуб.
«Саншеш сам попросил Карло Анчелотти не включать его в заявку на матч Бундеслиги с „Вердером“, он хочет уйти», — сказал Салихамиджич в эфире Sky Sport Deutschland.
Саншеш хочет как можно скорее определиться со своим будущим, поскольку трансферное окно закрывается уже на следующей неделе. Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн.
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