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«Лион» на выезде не сумел победить «Нант»

26 августа 2017, суббота. 20:04 Футбол

«Лион» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче четвёртого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 0:0.

«Ткачи» во втором матче подряд не смогли одержать победу и с 8 очками в активе идут на четвёртом месте в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (4) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре Лиги 1 «Лион» на своём поле сыграет с «Генгамом». Эта игра пройдёт 9 сентября. «Нант» в этот же день на выезде встретится с «Монпелье».

Франция - Лига 1. 4-й тур
26 августа 2017, суббота. 18:15 МСК
Нант
Нант
0 : 0
Лион
Лион
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лион Нант
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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