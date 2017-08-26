«Лион» на выезде не сумел победить «Нант»

«Лион» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче четвёртого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 0:0.
«Ткачи» во втором матче подряд не смогли одержать победу и с 8 очками в активе идут на четвёртом месте в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (4) занимает 11-ю позицию.
В следующем туре Лиги 1 «Лион» на своём поле сыграет с «Генгамом». Эта игра пройдёт 9 сентября. «Нант» в этот же день на выезде встретится с «Монпелье».