Аршавин: в России можно зарабатывать хорошие деньги, в РФПЛ хороший уровень

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, почему в европейских клубах играет мало российских футболистов, а также оценил уровень РФПЛ.
«Те, кто готов там играть, — им, скорее всего, незачем туда ехать, потому что здесь хорошие финансовые условия. А другие просто не готовы, их не зовут. Это две основные причины. Если бы в российском чемпионате не было денег, то, естественно, больше наших футболистов играло бы за рубежом, как это было в тех же 1990-х, когда там платили больше. Сейчас жизнь поменялась, с начала 2000-х в России можно зарабатывать хорошие деньги, плюс в российском чемпионате хороший уровень. Поэтому так мало футболистов за рубежом», — сказал Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».