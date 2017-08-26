Полузащитник «Црвены Звезды» Канга может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Црвены Звезды» Гуэлор Канга, известный в России по выступлениям за «Ростов», может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает HotSport. По информации сербского издания, «Спартак» уже предпринял попытку приобретения 26-летнего футболиста и в настоящее время ожидает ответа от «Црвены Звезды». В то же время белградский клуб ведёт работу по продлению контракта с габонским футболистом.
Основная позиция Гуэлора — атакующий полузащитник. Также он может сыграть на позициях правого и левого вингера. В составе «Црвены» Канга принял участие в 42 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 17 голевых передач. За «Ростов» играл с 2013 по 2016 год.
В матче с «Краснодаром», состоявшемся 24 августа в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, Канга забил красивый гол с дальней дистанции, чем помог сербской команде победить со счётом 2:1 и выйти в групповой этап турнира.