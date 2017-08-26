Хет-трик Дибалы помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Дженоа»

«Ювентус» одержал волевую победу над «Дженоа» в матче второго тура Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:4.
«Ювентус» проигрывал в два мяча уже к седьмой минуте — на первых секундах в свои ворота забил Миралем Пьянич, а на 7-й минуте пенальти реализовал Андрей Галабинов. К концу первого тайма туринцы сумели отыграться — дубль оформил Пауло Дибала, забив один из голов с 11-метровой отметки. В середине второй половины игры Хуан Куадрадо забил третий гол «Ювентуса», а на 92-й минуте Дибала оформил хет-трик.
В параллельном матче второго тура «Болонья» на выезде победила «Беневенто» (1:0).