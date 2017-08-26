Тарханов: по движению и старанию у «Урала» всё хорошо, но «Локо» мастеровитее

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение в матче восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:2).
«Во втором тайме у нас был отрезок, где мы чуть-чуть просели, поэтому мы быстро провели замены, чтобы оживить среднюю линию. Два гола „Локомотива“ — наши грубые ошибки.
Замена Бикфалви была вынужденной, остальными двумя заменами мы пытались усилить игру, но не смогли этого сделать. Ильин сегодня не очень хорошо играл. По движению и старанию всё было хорошо, но, конечно, „Локомотив“ мастеровитее.
Нужно ли «Уралу» усиление? Нет, у нас достаточно игроков», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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