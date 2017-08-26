Цаллагов: деньги «Зенитом» потрачены принципиально иные, чем в прошлом сезоне

Полузащитник Ибрагим Цаллагов, перешедший в начале августа в московское «Динамо» из «Зенита» на правах аренды, признался, что его задевали разговоры о том, что новички сине-бело-голубых, пришедшие при Мирче Луческу, не соответствуют уровню петербургского клуба.
«Честно говоря, эти разговоры немного возмущали. С другой стороны, относился к ним философски: надо же людям о чём-то говорить! Тем более, мне кажется, многие и не понимали, о чём говорили. Возьмите мою личную статистику: я провёл за «Зенит» девять матчей, из которых мы только однажды сыграли вничью — с «Анжи», когда в конце первого тайма остались в меньшинстве. В проигранных же матчах выступали футболисты, пришедшие в «Зенит» раньше меня. Получается, они тоже никуда не годятся? Это же неверные рассуждения! Никто не знает, как сейчас играл бы «Зенит», останься он в своём предыдущем варианте. Да, команда усилилась, однако и деньги потрачены принципиально иные, чем в прошлом сезоне.
Почему «Зенит» Луческу подвергался такой жёсткой критике? Только из-за результата. У «Зенита» очень большие амбиции, поэтому любое место, кроме первого, даёт повод скептикам поднять головы. Не мне оценивать работу Луческу. Да, не всё получалось, явно было что-то не так. Может, мы не дорабатывали, может, нам не так всё объясняли. Всё вкупе. Не только от Луческу всё исходило, в любом случае судьбу матча решают на поле конкретные исполнители.
Что не получилось у меня? Надо понимать одну вещь: на адаптацию необходимо время. Не могу сказать, что полностью освоился в «Зените». Я тренировался на одной позиции, выходил на другой, садился на скамейку запасных по непонятным мне причинам — эти моменты, признаюсь, немного выбивали из колеи. С другой стороны, чувствовал, что прогрессировал. Да, были ошибки, но я рос в «Зените» — это очевидно», — цитирует Цаллагова «Спорт день за днём».