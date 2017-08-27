Симеоне одержал 200-ю победу в качестве тренера «Атлетико» во всех турнирах

Победа «Атлетико» над «Лас-Пальмасом» (5:1) во втором туре испанской Примеры стала юбилейной двухсотой для главного тренера команды из Мадрида Диего Симеоне в качестве наставника «матрасников». Речь идёт о всех турнирах, в которых выступал «Атлетико» под тренерским началом аргентинского специалиста.
Двести побед были одержаны Диего Симеоне в 321 матче, таким образом, тренер добился максимального результата в 62,3 % встреч.
47-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Атлетико» 23 декабря 2011 года.
«Атлетико» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Лас-Пальмас» в гостях