Болт поддержал «МЮ» в матче с «Лестером» и встретился с Фергюсоном

Восьмикратный олимпийский чемпион, легендарный ямайский спринтер и давний болельщик «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт посетил встречу манкунианцев с «Лестер Сити» в третьем туре английской Премьер-лиги и стал свидетелем победы своей команды в домашнем матче, одержанной со счётом 2:0.
На «Олд Траффорд» Болт встретился с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.
Совместную фотографию ямайского легкоатлета и шотландского футбольного специалиста можно посмотреть в «Твиттере».
«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Лестер»