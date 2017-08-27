Вальверде: у «Барселоны» были трудности, и мы их преодолели. У нас шесть очков

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о победе над «Алавесом» (2:0) во втором туре Примеры и дал понять, что до закрытия трансферного окна в составе каталонского клуба могут появиться новые футболисты.
«В этом матче было много борьбы, и нам пришлось проявить терпение. Соперники играли компактно, располагались близко друг к другу и перекрывали зоны для наших передач. После первого гола пошла открытая игра, и у соперников появились свободные зоны. Да, у нас были трудности, и мы их преодолели. Теперь у нас шесть очков.
Что касается Месси, то позиция ложной девятки для него не нова. Мы должны адаптировать свою игру в соответствии с составом, но когда в распоряжении лишь 18 футболистов, это довольно трудно сделать.
Если говорить о трансферах, ожидаем, что после закрытия окна наша команда станет более конкурентоспособной и ещё лучше. Если всё получится, то мы открыты для этого», — приводит комментарий специалиста Mundo Deportivo.