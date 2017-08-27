«Шериф»: смогли избежать команд уровня «Арсенала», «Милана», «Зенита» и «Лиона»

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками молдавской команды стали московский «Локомотив», датский «Копенгаген» и чешский «Фастав».
«Смогли избежать команд уровня «Арсенала», «Милана», «Зенита» и «Лиона». Как бы то ни было, в нашей группе собрался равный состав участников, но все команды известны в футбольном мире и опытны. В целом на данном этапе турнира остались только хорошие команды, и это подтверждает состав групп», — сказал Бордин.