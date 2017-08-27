Левандовски: у Нойера было мало работы, поэтому я даже не заметил его в воротах

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями от победы над «Вердером» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 2:0 в пользу мюнхенцев.
Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер, не игравший с апреля из-за травмы, вернулся в строй.
«Иногда нужно набраться терпения и ждать свои моменты. Все видели, что „Вердер“ играл от обороны. У нас было мало свободного пространства. Поэтому было непросто забить первый мяч.
Нойер? У него было мало работы, поэтому я даже не заметил его в воротах. (Смеётся.) Но мы невероятно рады, что он снова с нами», — цитирует игрока сайт «Баварии».
Нойер: рад, что вернулся на поле, а «Бавария» победила