Нойер: рад, что вернулся на поле, а «Бавария» победила

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер, не игравший с апреля из-за травмы, поделился впечатлениями от победы над «Вердером» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.
«Рад, что снова на поле и что мы победили. Мы показали хорошую игру в обороне. Впереди в первом тайме нам не хватало идей. Во втором тайме футболисты „Вердера“ подустали, и мы смогли использовать свои моменты.
Для меня самый приятный момент был, когда судья дал финальный свисток и я понял, что мы победили и сыграли на ноль", — цитирует Нойера сайт «Баварии».
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