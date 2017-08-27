Рейнгольд: у «Спартака» беда с реализацией, где-то недоработали на сборах

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал ничью красно-белых со «СКА-Хабаровск» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Я ожидал такой игры от «Спартака». Я видел нашу команду, соперника я не видел. Это проблемы «СКА-Хабаровск», но ведь эта команда заявлена в Премьер-Лиге. Нельзя так играть, нужно какое-то противоядие. Такому сопернику нужно забить, и дальше он рассыплется. Конечно, здорово сыграл Довбня, так и делают карьеру. Читал игру, занимал нужные позиции. Сколько не бил Промес, а Довбня всё вытянул. У него есть хорошие данные, и сегодня он дал понять, что в России за ним стоит следить. Второго вратаря, Селихова, я не видел, потому что моментов не было.
У «Спартака» беда с реализацией, где-то недоработали на сборах. Я доволен игрой, но комбинации надо заканчивать голами. У меня претензий к красно-белым нет. Они показали характер, желание играть. Они делают то, что нужно болельщикам, показывая играющий футбол, с обилием моментов. Возможно два варианта: забить один гол, но почти не играть и взять три очка, или играть для зрителя, с напором. «Спартак» играет именно для болельщиков. Нам нужен красивый футбол, красивые розыгрыши», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.