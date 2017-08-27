Киевское «Динамо» не приехало на матч с «Мариуполем» в чемпионате Украины

Матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между «Мариуполем» и киевским «Динамо», который должен был начаться сегодня в 17:00 мск, не состоится. Столичный клуб не приехал в Мариуполь. Вместо этой игры хозяева сыграют со сборной ветеранов Украины.
«Динамо» мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности, хотя в «Мариуполе» утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от Службы безопасности Украины и национальной полиции. За 48 часов до матча «Динамо» обратилось к «Мариуполю» с предложением обменяться датами встреч, но получило отказ.
Вице-президент «Шахтёра»: действия «Динамо» К — дешёвый и циничный цирк