Довбня: дело не в «Спартаке», я ко всем играм готовлюсь одинаково

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Мы рады, что заработали одно очко в матче с чемпионом России. Поздравляю всех: болельщиков, руководителей, команду. Я уже говорил, что в Хабаровске никому не будет легко. Мы будем биться до последнего.
Говорите, у меня получаются матчи со «Спартаком»? Дело не в «Спартаке». Понятно, что на топ-клуб настраиваешься особенно, но я к каждой игре готовлюсь одинаково, ничего особенного.
Что касается самого опасного момента у моих ворот, то он случился во втором тайме, когда пробил, по-моему, Промес и получился рикошет от Димидко. Удачно получилось, что рядом, и я среагировал. Ещё был момент, когда Промес сместился с правого фланга в середину и хорошо пробил. Не знаю, что было бы, если бы он попал. Но Промес не попал, и это хорошо для нас», — сказал Довбня в интервью пресс-службе «СКА-Хабаровск».