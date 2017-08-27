«Краснодар» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Динамо» на матч восьмого тура российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 27 августа.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Шуньич, Темников, Зотов, Панченко, Ташаев, Сов, Вандерсон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.