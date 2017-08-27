Франков: Ярмоленко близок к переходу из «Динамо» К в «Боруссию» Д за € 25 млн

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщил главный редактор украинского журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артём Франков в своём «твиттере».
По информации Франкова, «Динамо» и «Боруссия» договорились о переходе игрока за € 25 млн. Сегодня, 27 августа, 27-летний футболист улетел в Дортмунд, чтобы пройти медосмотр перед подписанием контракта.
В прошлом сезоне Ярмоленко в 28 матчах украинской Премьер-лиги забил 15 мячей и сделал 7 голевых передач.
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