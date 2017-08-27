Рабио: если Мбаппе перейдёт в «ПСЖ», это пойдёт на пользу и ему, и клубу

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио прокомментировал возможный переход нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
«Не обладаю никакой инсайдерской информацией насчёт трансфера, но это было бы хорошо и для него, и для «ПСЖ». Для клуба, с точки зрения имиджа, это было бы крайне удачное приобретение, потому что Килиан — молодой и очень талантливый игрок, который родился в пригороде Парижа. Это символично», — цитирует Рабио Téléfoot.
Ранее сообщалось, что Мбаппе согласовал с «ПСЖ» условия пятилетнего контракта.
«Монако» согласился продать Мбаппе в «ПСЖ» за € 150 млн и одного игрока