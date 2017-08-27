Лунёв: матч «Спартака» не смотрел, но рад за Довбню! Сегодня он был лучший

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от домашней ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 8-го тура РФПЛ. Футболист также прокомментировал игру своего коллеги по амплуа вратаря «СКА-Хабаровск» Александра Довбни в матче со «Спартаком» (0:0).
«Самочувствие ничего. Побаливает ещё, конечно, но я уже довольно долго так играю. Ничего страшного, обезболивающее колют.
Тяжёлый матч. Как и со многими командами, которые играют в пять защитников. Они закрывают весь центр. Остаётся ждать ошибки, либо стандарт, либо удар с фланга. Ни то, ни другое сегодня у нас не получилось. Хотя два момента было, но мы не смогли их реализовать. Думаю, не до конца восстановились после Лиги Европы. Что касается того, доволен ли я собой, то сегодня практически не было моментов. Сложно сказать.
«Спартак»? Обзор посмотрел, но сам матч не видел. Рад за Сашку Довбню! Сегодня он был лучший», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.