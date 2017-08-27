Калитвинцев: план, намеченный «Динамо» на игру с «Краснодаром», не сработал

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал гостевое поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 8-го тура РФПЛ.
«Мы играли с командой, которая любит и умеет доминировать на футбольном поле, с командой, которая делает в среднем 625 передач за игру. Что нам надо было ей противопоставить — организованную оборону и быстрый переход в атаку. Нам не хватило ни индивидуальной, ни командной скорости, хотя простор был. После того как пропустили первый мяч, естественно, план не меняли, но „Краснодару“ стало легче, потому что они очень хорошо контролируют мяч. Второй пропущенный гол — это нарушение игровой дисциплины, выход из обороны через короткую передачу в центральной зоне. Потом уже больше была истерика. Вывод такой, что тот план, который мы наметили, не сработал. Не хватило мастерства, и соперник довольно быстро перестраивался, потому что мы долго переходили в атаку.
Под словом „скорость“ я подразумеваю быстрые передвижения мяча. Чтобы мяч быстро ходил, надо открываться, надо, чтобы было движение. О какой физике мы можем говорить, если были усилия, которые ребята совершали во втором тайме? Если бы команда не была готова физически, то мы бы не бежали. Мы добегали, но не более того. Проблемы были не в физике, а кое в чём другом.
Игра Шунина? Я не буду переходить на персоналии. Вы всё видели. Да, можно было отбить. Пару моментов он спас, до этого спасал. Дело не в Шунине — есть его доля небольшая, есть доля вины у того, кто нарушил перед штрафной. Шунин сыграл довольно хорошо, на своём уровне», — приводит слова Калитвинцева Rusfootball.
Наставник «Динамо» также высказал мнение о выступлении «Динамо» в прошедших восьми турах.
«Есть ощущение (именно ощущение, а не результаты анализа), что очка три мы недобрали. У нас боеспособная команда. Где-то мы забили в конце, где-то пропустили. Видим, над чем надо работать, видим сильные и слабые стороны наших футболистов. Осталось только набирать очки и не падать духом. Надеюсь, мы будем только прибавлять. Не так легко адаптироваться после ФНЛ к Премьер-Лиге», — заявил Калитвинцев.