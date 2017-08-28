Даудов: «Ахмат» сыграл самоотверженно в матче с ЦСКА, на поле была команда

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура РФПЛ.
«Дорогие друзья! Футбол не был бы таким зрелищным видом спорта, если бы результаты матчей легко можно было угадывать. Многие специалисты в сегодняшнем противостоянии ЦСКА и нашего клуба «Ахмат» предрекали победу «армейцам». Только не мы. Команда отправилась в Москву за победой, верили в неё и наши болельщики. Футболисты были настроены доказать, что на результаты последних игр повлияло стечение обстоятельств. Они жаждали победы и добыли её! С этим прекрасным результатом я поздравляю главного болельщика «Ахмата», дорогого брата, главу Чеченской Республики и героя России Рамзана Кадырова, а также коллектив команды, всех болельщиков родного клуба. Сегодня на поле была команда. Все футболисты сыграли самоотверженно, выполнили тренерскую установку. Надёжная игра вратаря Евгения Городова предала уверенности полевым игрокам. А автор единственного гола Заур Садаев забил свой третий гол в сезоне. Молодцы. «Ахмат» — сила!» — написал Даудов в своём «инстаграме».