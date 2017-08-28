«Манчестер Сити» предложил € 70 млн за Обамейянга

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга, сообщает Sky.
Согласно информации источника, английский клуб готов заплатить за футболиста сборной Габона € 70 млн.
По ходу и по окончании предыдущего сезона СМИ неоднократно писали о судьбе Обамейянга в немецком клубе. Он сам не один раз говорил, что должен обязательно покинуть свой нынешний клуб, если хочет прогрессировать. Но на днях спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк исключил возможность перехода Обамейянга в другой клуб нынешним летом, отметив, что момент для него уже упущен.