Защитник «Краснодара» Рамирес интересен «Ньюкаслу»

«Ньюкасл Юнайтед» находится в поисках защитника. По информации Chronice Live, в сферу интересов «сорок» попал игрок обороны «Краснодара» Кристиан Рамирес, который нынешним летом был куплен у «Ференцвароша» за € 1,5 млн.
Помимо 23-летнего Эквадорца «Ньюкасл» присматривается к 24-летнему аргентинцу Николасу Тальяфико, права на которого принадлежат «Индепендьенте».
Руководство «Ньюкасла» намерено продать Ашрафа Лазаара и потому нуждается в защитнике, который сможет занять место марокканского футболиста. Заполучить Лазаара не прочь «Дженоа», «Болонья», «Аталанта» и «Бетис».
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«Краснодар» и цели — всё сложно.