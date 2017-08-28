Таски из-за повреждения выбыл на 10-12 дней

После гостевого матча 8-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (0:0) наставник «Спартака» Массимо Каррера дал команде четыре выходных. К тренировочному процессу спартаковцы вернутся в пятницу. В этот день в расписании игроков значатся два практических занятия. Сегодня стало известно, что в них не примет полноценного участия немецкий защитник Сердар Таски, получивший травму в воскресной игре на Дальнем Востоке.
В понедельник после углублённого обследования выяснилось, что у него небольшое повреждение мышц правого бедра. По мнению медицинского штаба красно-белых, ориентировочные сроки восстановления футболиста составят от 10 до 12 дней, сообщает официальный сайт клуба.
Таски повредил мышцы бедра в матче со «СКА-Хабаровск»