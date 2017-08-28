Уткин: после РФС Будогосского возьмут в институт психиатрии учебным пособием

Спортивный телекомментатор Василий Уткин с иронией раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского.
«Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием», — написал Уткин на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Накануне президент ЦСКА Евгений Гинер после поражения «Ахмату» (0:1) в домашнем матче 8-го тура РФПЛ выразил мнение, что Будогосский должен покинуть свой пост.
Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол