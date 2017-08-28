Дешам: Мбаппе сменит клуб, но останется в чемпионате Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что форвард национальной команды и «Монако» Килиан Мбаппе действительно переходит в «ПСЖ». При этом Дешам не уточнил, откуда ему известна эта информация.
«Мбаппе сменит клуб, но останется в Лиге 1. Будущее покажет, было ли это решение правильным», — цитирует Дешама Goal.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с «Монако» о трансфере Мбаппе. 18-летний игрок перейдёт в стан парижан на правах аренды, но при этом клуб обязан будет выкупить его будущим летом за £ 166 млн.