Воронин: самой большой проблемой для Ярмоленко будет изучение немецкого языка

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал переход нападающего Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».
«В «Динамо» Ярмоленко добился всего возможного. Он был там лучшим игроком, капитаном. В феврале я разговаривал с ним о возможном переходе в другую команду, тогда в Англии также были заинтересованы в нём. Но я убеждён, что его стиль игры идеально подходит для Германии.
Ярмоленко — очень хороший парень, надеюсь, он справится. Самой большой проблемой для него будет изучение языка. Если он хочет чего-то добиться, ему нужно выучить немецкий. Я помогу ему с этим», – сказал Воронин в интервью изданию Bild.
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