Вентура: я не потерял сна из-за матча с Испанией, но волнение есть

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (2 сентября).
«Мы будем стараться играть в открытый футбол и попытаемся победить. Впрочем, этот матч имеет такое же значение, как и игра против Израиля. Я не потерял сна из-за матча с Испанией, но я взволнован. Мне нравится быть тренером именно из-за таких встреч, они заряжают меня волнением и мотивацией.
С точки зрения наших следующих двух игр адреналин может компенсировать любые проблемы, которые могут возникнуть у команды", — цитирует тренера Football Italia.
Вентура объявил заявку сборной Италии на матчи с Испанией и Израилем