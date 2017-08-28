Орлов: пройдёт ещё туров 10, и никто не сможет ловить Миранчуков

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» выделил прогресс полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.
«В „Локомотиве“ сейчас открытие, и я всё время ждал этого открытия — когда Антон Миранчук выйдет. Я всё думал, когда же его выпустят. Неслучайно с ним подписали новый контракт — значит, Сёмин видел талант и знает его потенциал. И Юрий Павлович сам мне говорил, что оба брата хороши. И они действительно хороши. В „Локомотиве“ это будет фантастическая связка. Пройдёт ещё туров 10, и никто их ловить не сможет, поскольку они такие неординарные, такие не похожие друг на друга. Один из них левша, другой — правша, и можно запутаться», — сказал Орлов.
Видео гола доступно в твиттере РФПЛ.
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