Орлов: Кокорин за 8 туров похудел на 2,5 кг и тренируется в щадящем режиме

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ничью (0:0) «Зенита» в матче 8-го тура РФПЛ с «Ростовом» и сообщил, что форвард Александр Кокорин похудел на 2,5 кг.
«За первые восемь туров Кокорин похудел на 2,5 кг, и он сейчас тренируется в щадящем режиме. Ему даже дают возможность работать индивидуально, понимая, что у него очень большая нагрузка — и психологическая в том числе. Парень-то расцвёл, и вы понимаете, что человек, может быть, даже больше свои эмоции расплёскивает, когда он рад. Но всё равно есть определённый запас эмоций, и если ты чуть больше выдашь, то это может где-то сказаться. Поэтому и я, и мои коллеги всё время ждали, когда у „Зенита“ случится остановка. Я понимал, что это может быть матч с „Ростовом“, поскольку это выстроенная команда и всего три мяча пропустила. Нужно взламывать такую оборону — а хватит ли сил? Вот у Кокорина, может быть, сил и не хватило как раз для концовки, хотя он всё равно выглядел достойно.
«Зенит» с «Ростовом» завоевал очко, потому как лидеру в каждой игре будут противостоять с особым упорством. И это петербуржцы на себе почувствовали в матче с ростовчанами. Может быть, от ростовчан все ожидают неорганизованной игры, так как они начинают с чистого листа. Но сразу отметим потрясающую работу по поиску игроков. Те, кого «Ростов» пригласил, сразу влились в команду. Центральный защитник Ингасон — это сразу звезда. Затем два словенца и плюс старая гвардия — Калачёв и Гацкан. Центральные защитники «Зенита» проиграли всю верховую борьбу, к сожалению. У «Ростова» было три здоровых игрока, и из 15 угловых у их ворот «Зениту» не удалось извлечь никакой выгоды. Но сам факт количества таких угловых говорит о том, что были атаки", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».