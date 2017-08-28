Первый тестовый матч на «Стадионе Калининград» пройдёт в марте

Первый тестовый матч на калининградском стадионе запланирован на март. Об этом сообщил вице-губернатор Калининградской области Александр Рольбинов. 35-тысячный «Стадион Калининград» строится на Октябрьском острове в центре города. Строительные работы будут завершены в декабре 2017 года.
«Тестовый матч запланирован на март. Пока я не могу сказать, кто будет играть, мы сейчас как раз ведём работу и с Российским футбольным союзом, и с министерством спорта. Хочется, чтобы это был праздник для поклонников футбола», – цитирует Рольбинова Welcome2018.
Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.